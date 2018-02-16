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Производство молока

Из чего состоит молочка, поступающая на прилавки магазинов Молдовы

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
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Проверки на предприятиях по производству молочной продукции в Молдове будут продолжаться до конца марта: что говорят в агентстве продовольственной безопасности?

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. В Молдове набирает обороты молочный скандал. Публикация некоего расследования о том, что в отечественной молочке практически нет молока, вызвало волну критики и возмущений общественности. Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) республики отреагировало, начав собственные проверки.

Каролина Линте
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Как сообщили в пресс-службе агентства, на первом этапе специалисты отобрали и изучили 126 образцов молочной продукции местных производителей и импортеров. Результаты лабораторной экспертизы показали несоответствия в содержании растительных жиров в продуктах. Так, к примеру, в свежем твороге 5% жирности молдавской компании АО "JLC" обнаружено 21,75% растительных жиров, а в твороге 2% жирности того же производителя — 14,93%. В молочной продукции молдавской компании АО "Incomlac", а именно в масле "Крестьянское", содержание растительных жиров достигает 15,54%, в глазированных сырках с вареным сгущенным молоком — 60,81%, в сладком творожке "Mic Vis" с абрикосом — 34,18%, а в глазированном сырке со вкусом ванили — 77,51%.

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Еще интереснее оказались результаты исследования импортной продукции, а именно сгущенного вареного молока "Irisca", завезенного из Украины. В нем эксперты нашли 93,77% растительных жиров. При этом в агентстве продовольственной безопасности подчеркнули, что "их присутствие в этом продукте вообще недопустимо".

В НАПБ сообщили, что указанные операторы были предупреждены о необходимости немедленно изъять несоответствующие нормам продукты из продажи. В пресс-службе агентства сообщили, что ведомство следит за выполнением этого положения.

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В четверг, 15 февраля, инспекторы муниципального управления по продовольственной безопасности Кишинева отправились в два столичных торговых центра. В результате проверки установлено, что один из производителей не выполнил обязательство по изъятию из магазинов "проблемных" продуктов. В результате инспекции в двух супермаркетах изъяты творог 2% жирности — 27 единиц массой 250 граммов, а также творог 5% жирности — 24 единицы массой 250 граммов.

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Инспекторы повторно уведомили администрацию АО "JLC" о необходимости соблюдения законодательства в этой области. В НАПБ сообщили, что экономический агент оштрафован на 12 тысяч леев.

На этой неделе инспекторы Национального агентства продовольственной безопасности провели официальную проверку на предприятии АО "Incomlac". В результате в производственном цехе выявлены несоответствия, которые касаются общих требований гигиены.

"На месте составили акт о контроле и предписание для устранения несоответствий в установленные сроки. По окончании проверки взяты три образца молочной продукции для изучения содержания растительных жиров. На основе отчетов составлен протокол со штрафом в 15 тысяч леев", — отмечено в сообщении НАПБ.

В агентстве продовольственной безопасности сообщили, что согласно разработанному плану, проверки на профильных предприятиях в стране продолжатся до конца марта. Кроме того, рабочая группа при НАПБ разрабатывает предложения по изменению законодательства, чтобы исключить феномен производства и продажи несоответствующей продукции.

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Теги:
молочная продукция, нарушение, предприятия, Национальное агентство продовольственной безопасности, Молдова
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