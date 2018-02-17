Погодные рекорды Молдовы 17 февраля

Минимальная и максимальная температура 17-го дня февраля – когда приборы зарегистрировали рекорд?

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Рекорды 17 февраля не обновлялись вот уже 51 год. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

За 131-летнюю историю метеонаблюдений разница между рекордным минимумом и максимумов составляет более 37 градусов.

Самых холодный день выдался в 1967 году. Тогда 17 февраля столбики термометра опустились до —23,5 градуса.

За десять лет до этого, в 1957 году, метеорологи зарегистрировали самый теплый день. Дневные воздух прогрелся до +13,6 градуса.