Бюджетники должны вооружиться терпением: им предстоит в субботу работать

Согласно решению правительства Молдовы, госслужащие будут отдыхать в пятницу, 9 марта, отработать который им надлежит в субботу, 3 марта.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В ближайшую субботу, 3 марта, молдавские правительственные чиновники выйдут на работу.

Международный женский день 8 марта приходится в этом году на четверг. Согласно национальному законодательству, этот день объявляется свободным днем. Чтобы создать подходящий для всех бюджетников режим отдыха, правительство решило объявить второй день — пятницу, 9 марта, также выходным, отработать который госслужащие должны будут 3 марта.

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По решению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, дополнительными выходными днями в этом году стали 9 марта (пятница после Международного женского дня), 30 апреля (понедельник перед Международным днем солидарности трудящихся 1 мая), 24 декабря (понедельник перед празднованием Рождества по новому стилю), 31 декабря (понедельник перед Новым годом).

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Согласно тому же документу предлагается, чтобы дни 3 марта, 21 апреля, 8 декабря и 15 декабря 2018 года были рабочими днями. Все эти дни выпадают на субботу.