На чем ездят молдаване: какие авто чаще всего покупают в стране

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. За первый месяц 2018 года в Молдове сохранилась, начатая в прошлом году, позитивная тенденция в части продаж новых автомобилей.

Хотя сами сотрудники автосалонов признают, что январь самый слабый месяц с точки зрения продаж, в Молдове на старте 2018 года зарегистрирована позитивная динамика. Так, в период 1-31 января отмечен рост в 62,3%. Таким образом, в стране было продано 409 машин, а в начале 2017-ого — 252 единицы.

В сравнении с показателями государств-членов ЕС, Молдова располагается на втором месте после Румынии, где в январе этого года также отмечен позитивная динамика по продажам новых авто. В стране-соседке рост составил 66,4%. Впрочем, на самом маленьком европейском рынке — Кипре — в январе было продано 1243 машин. В среднем реализация машин с конвейера в Европе увеличилась на 7,1% за первый месяц 2018-ого.

За 2017 год в Молдове увеличились продажи новых авто на 31,7%.

Самые популярные авто, проданные в Молдове.

Лучше всего продаются в нашей стране автомобили Dacia. В тройку лидеров вошли Skoda и Toyota. Именно эти марки машин стали самыми востребованными в январе.

А самые продаваемые стали Dacia Logan, Skoda Fabia и Toyota RAV-4.