Водители, виновные в несчастных случаях при ДТП, могут лишиться своих авто

У автовладельцев, признанных виновными в дорожно-транспортном происшествии, могут конфисковать машину.

КИШИНЕВ, 17 февраля — Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Александр Жиздан заявил, что его ведомство вместе с министерством юстиции в настоящее время изучает возможность ужесточения санкций, применяемых к владельцам транспортных средств, в случае вождения ими авто в нетрезвом состоянии.

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В частности рассматривается предложение о конфискации автомобилей у подобного рода правонарушителей.

"Мы полны решимости довести дело до конца. В переговорах с законодателями были предложения по ужесточению закона — конфискации автомобилей у тех, кто виновен в дорожно-транспортных происшествиях или был пойман при вождении в пьяном состоянии", — сказал Жиздан.

Он признал, что прежние ужесточения санкций к недисциплинированным водителям не оправдали ожиданий. Несмотря на то, что в марте прошлого года штрафы за правонарушение на дорогах увеличились до 50 000 леев, в ежедневной статистике полиции выявлены возмутительные данные о дорожно-транспортных происшествиях, спровоцированных пьяными водителями.

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"Мы выступаем с конкретными предложениями кардинального ужесточения борьбы с вождением в нетрезвом состоянии", — сказал министр.