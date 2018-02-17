19:31 17 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
молоко

Начнут ли в Молдове закрывать молочные предприятия

© AP Photo / Christof Stache
Общество
Получить короткую ссылку
24101

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов считает, что законодательство следует ужесточить.

КИШИНЕВ, 17 фев-Sputnik. Молочные продукты, в которых были обнаружены посторонние жиры растительного происхождения, будут находиться под мониторингом Национального Агентства по безопасности пищевых продуктов на протяжении всего года. Об этом Sputnik заявил заместитель директора НАБП Ион Тома.

Производство молока
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Из чего состоит молочка, поступающая на прилавки магазинов Молдовы

На этой неделе ведомство отобрало порядка 130-ти образцов молочной продукции для проведения собственного исследования.

Лабораторная проверка понадобилась после того, как в Молдове разгорелся скандал, в котором фигурируют крупные производители молочной продукции.

По данным одной из неправительственных организаций, они злоупотребляют использованием растительных жиров при производстве творога и других продуктов питания.

Ион Тома отметил, что результаты исследования НАБП не во всех случаях совпадают с цифрами, обнародованными ранее независимыми экспертами.

"На сегодняшний день подтвердились результаты по пяти производителям. Два из них — импортные, три — местные. Мы продолжим брать образцы на исследование", — заявил чиновник.

Заместитель директора Национального Агентства по безопасности пищевых продуктов отметил, что по результатам исследования, проведенного ведомством, налицо обман покупателя. На этикетках не указан реальный состав молочных продуктов, несмотря на то, что это обязательство прописано в нормативных актах. Профильное ведомство предлагает ужесточить законодательство, касающееся нарушений при производстве молочной продукции. А именно — пересмотреть решение правительства, которое регулирует эту отрасль и административный кодекс.

"Речь идет о более жестких санкциях для тех производителей, которые осознанно вводят покупателя в заблуждение. Вплоть до немедленного закрытия предприятия на определенный срок. Это — международная практика", — отметил Тома.

На данный момент подобные нарушения караются штрафом до 15-ти тысяч леев и запретом на производство того или иного продукта. Чиновник также признал, что Молдова, как и другие страны, испытывает нехватку натурального сырья для производства молочной продукции. Поголовье дойных коров в республике насчитывает 250 тысяч животных. Они дают 500 тысяч литров молока.

Теги:
санкции, молочная продукция, исследование, нарушения, проверка, НАБП, Ион Тома, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Грузинский международный биометрический паспорт
    Берегите "безвиз"!

    МИД Грузии объяснил, почему страны ЕС в большинстве случаев отказывают гражданам республики в убежище, и призвал беречь безвизовый режим.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Главное – здоровье

    Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией об обязательном медстраховании граждан – кто сможет получить полис?

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участница бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро
Все разнообразие событий недели - в фотографиях Sputnik
Бабушка на коньках
По Байкалу - на коньках: пенсионерка на раритетных снегурках
Как сохранить тепло в доме
Полезно знать: как сохранить тепло в доме

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться