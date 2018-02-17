Начнут ли в Молдове закрывать молочные предприятия

КИШИНЕВ, 17 фев-Sputnik. Молочные продукты, в которых были обнаружены посторонние жиры растительного происхождения, будут находиться под мониторингом Национального Агентства по безопасности пищевых продуктов на протяжении всего года. Об этом Sputnik заявил заместитель директора НАБП Ион Тома.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Из чего состоит молочка, поступающая на прилавки магазинов Молдовы

На этой неделе ведомство отобрало порядка 130-ти образцов молочной продукции для проведения собственного исследования.

Лабораторная проверка понадобилась после того, как в Молдове разгорелся скандал, в котором фигурируют крупные производители молочной продукции.

По данным одной из неправительственных организаций, они злоупотребляют использованием растительных жиров при производстве творога и других продуктов питания.

Ион Тома отметил, что результаты исследования НАБП не во всех случаях совпадают с цифрами, обнародованными ранее независимыми экспертами.

"На сегодняшний день подтвердились результаты по пяти производителям. Два из них — импортные, три — местные. Мы продолжим брать образцы на исследование", — заявил чиновник.

Заместитель директора Национального Агентства по безопасности пищевых продуктов отметил, что по результатам исследования, проведенного ведомством, налицо обман покупателя. На этикетках не указан реальный состав молочных продуктов, несмотря на то, что это обязательство прописано в нормативных актах. Профильное ведомство предлагает ужесточить законодательство, касающееся нарушений при производстве молочной продукции. А именно — пересмотреть решение правительства, которое регулирует эту отрасль и административный кодекс.

"Речь идет о более жестких санкциях для тех производителей, которые осознанно вводят покупателя в заблуждение. Вплоть до немедленного закрытия предприятия на определенный срок. Это — международная практика", — отметил Тома.

На данный момент подобные нарушения караются штрафом до 15-ти тысяч леев и запретом на производство того или иного продукта. Чиновник также признал, что Молдова, как и другие страны, испытывает нехватку натурального сырья для производства молочной продукции. Поголовье дойных коров в республике насчитывает 250 тысяч животных. Они дают 500 тысяч литров молока.