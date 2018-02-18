Землетрясения в Молдове: как их в свое время переживал Пушкин

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Молдова за свою историю пережила несколько крупных и разрушительных землетрясений (1940, 1977, 1986 годов >>>).

Но самым мощным, по информации специалистов Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы, оказалось землетрясение 1802 года, которое, кстати, ощущалось не только у нас, но и в фамильной усадьбе будущего светила русской поэзии — Александра Пушкина.

Технически в то время землетрясения еще не фиксировали, однако архивные данные говорят о его разрушительном характере. Например, в имении Михайловском, усадьбе семьи Пушкиных, все памятники на аллее были повалены.

Пушкинист Виктор Кушниренко рассказал корреспонденту Sputnik о том, что стихийные бедствия беспокоили Пушкина с самого детства. Несмотря на то, что землетрясение 14 октября 1802 года в Москве считалось легким, оно запомнилось поэту на всю жизнь.

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"В 1830 году Пушкин набросал "Первую программу записок" — от сведений о семье отца и своего рождения — до поступления в лицей. И в числе первых жизненных впечатлений пометил: "Юсупов сад. — Землетрясение. — Няня…"", — рассказал Кушниренко.

Но по-настоящему поэт столкнулся с этим бедствием именно в Бессарабии, куда был отправлен в ссылку в 1820 году за крамольные для властей стихи.

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"Изучая в петербургских архивах все особенности 1823 года, когда поэт в Кишиневе начал писать девятого мая свой знаменитый ныне роман в стихах "Евгений Онегин", я обратил внимание на то, как много стихийных бедствий фиксировалось в газете "Русский инвалид", читаемой и в Кишиневе. Грозы, наводнения, пожары, землетрясения… Например, о нескольких землетрясениях сразу сообщалось в номерах 63, 131: "В Бухаресте ощутимы были 7-го пр. м., в половине 6-го часа пополудни, два, довольно сильные удары землетрясения. Таковой же последовал и 9-го числа, в 3 часа пополудни. Оный сопровождался некоторого рода свистом, подобным реву бурного ветра. Сие было тем замечательнее, что в воздухе господствовала совершенная тишина"", — сообщил Кушниренко.

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В 1821 году первое землетрясение произошло 14 июля. Дом бессарабского наместника Ивана Инзова, покровителя Пушкина, тогда не пострадал (затем он пришел в негодность после одного из последовавших позже землетрясений — ред.). Но кишиневский друг поэта, командир 16-й пехотной дивизии генерал-майор Михаил Орлов писал своей молодой жене в Одессу: "Нынче в семь часов поутру было у нас землетрясение. При первом ударе я вскочил с постели, второй меня сшиб с ног".