Собаке, которая может остаться без обеих лап, хотят сделать коляску

КИШИНЕВ, 16 фев. – Sputnik Молдова. Собака с оторванной лапой, которая была сбита машиной в Хынчештах и спасена волонтерами из Кишинева, может потерять и вторую переднюю ногу.

Эта история приобрела большой резонанс, в редакцию Sputnik Молдова звонили возмущенные читатели. Всех шокировала жестокость людей, бросивших животное истекать кровью на дороге на глазах у прохожих, среди которых были и дети.

Собака, которой волонтеры дали кличку "Дружок", сейчас находится в ветеринарной клинике на стационарном лечении, однако врачи не могут сказать, насколько успешным окажется лечение.

"Оставшаяся передняя лапа была полностью раздроблена. Если затронуты главные нервы, то нога "повиснет" и ее все равно придется ампутировать, — говорит волонтер Ирина Беленчук, которая пытается помочь несчастному животному. — Дружок – хороший и ласковвый пёсик, даже в таком положении он очень веселый. Скоро предстоит новая операция, будут снимать спицы, которые скрепляют кости".

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Ирина не имеет возможности заниматься собакой постоянно, волонтеру и сейчас, и в дальнейшем будет необходима поддержка, однако она делает, что может. Необходимо понимать, что "волонтер" – это не профессия. Волонтеры – это добровольцы, которые ни от кого не получают никаких гонораров, а по зову души отдают свое личное время и свои силы для добрых дел.

"Сейчас ищу мастера, который мог бы сделать для Дружка колясочку вместо передних лап, — рассказала Ирина. — В Кишиневе есть люди, которые могут сделать коляску для собаки-инвалида. Но еще никто не делал коляску на передние лапы, только на задние. Это редкость даже для Европы, где коляски для собак-инвалидов стоят очень дорого, до 300 евро".

Возникает и очень большая проблема с содержанием Дружка. Приюты не хотят брать животное с такой тяжелой травмой. "В больнице лечение закончено, содержание в стационаре очень дорогое, каждый день обходится недешево. Сейчас обзваниваем приюты, один уже отказал, другие сомневаются. Сказали, что если ампутируют и вторую ногу, то они откажутся ее брать".

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Желающих помочь волонтерам и приютить собаку-инвалида пока не нашлось. Однако Ирина не теряет надежды. "В Кишиневе много добрых людей, после публикации на сайте Sputnik Молдова мне стали звонить люди, помогли с финансами для лечения Дружка.

Надеюсь, найдутся люди, которые готовы приютить и согреть ни в чем не повинную собаку, которая пострадала от людской жестокости", — говорит волонтер.

Если у вас есть возможность помочь, не обязательно только деньгами (нужны памперсы, перевязочные материалы, лекарства, антибиотики, витамины и, конечно, полноценная еда), обращайтесь непосредственно к куратору собаки Ирине Беленчук по телефону (+373)79-807-229 или напишите в Фейсбуке в группе "Кишиневский клуб волонтеров".

Материальную помощь можно отправить также на карточку с реквизитами:

Ирина Беленчук, Mastercard

номер счета: 22592508344

Moldova Agroindbank

номер карты: 5169220060631173