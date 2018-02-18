Погодные рекорды Молдовы 18 февраля

Узнайте, когда и какие максимальные температурные показатели регистрировали молдавские метеорологи 18 февраля.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Почти семь десятилетий на территории Молдовы 18 февраля не обновлялись температурные рекорды, свидетельствуют данные Госгидрометеорологической службы страны.

Наблюдения ведутся с 1886 года. С тех пор разница между рекордными минимумом и максимумом составляет более 36 градусов.

Самый холодный день зарегистрировали в 1940 году. Тогда 18 февраля столбик термометра опустился до —21,6 градуса.

Через десять лет, в 1950 году, метеорологи зафиксировали самый теплый день — воздух прогрелся до +14,6 градуса.