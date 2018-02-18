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Влюбленная пара

В Кишиневе появились секс-вампиры: как уберечься от напасти

© Fotolia/ Mikhail_kayl
Общество
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Молдавские женщины обеспокоены - после ночи любви с некоторыми особями мужского пола вместо прилива сил ощущается полная опустошенность: в чем причина

Елена Комолова, Федор Ларионов, Sputnik Молдова

Удивительные вещи происходят в интимной жизни некоторых жителей столицы. Казалось бы, вполне здравомыслящие, с богатым житейским опытом женщины связываются с откровенными мошенниками, которые втираются к ним в доверие, а затем банально обворовывают.

Но так ли необъяснимо поведение людей, ставших жертвами "альфонсов"?

"Я была как под гипнозом", — эта фраза неизменно звучит в полицейских участках, когда растерянные жительницы Кишинева пытаются объяснить, почему своими руками они отдавали привлекательным негодяям добро, нажитое тяжелым трудом. Часто их временных спутников трудно назвать привлекательными. Полицейские с недоумением разглядывают фотографии "потертых" мужчин не первой возрастной свежести, а женщины не могут объяснить, почему эти люди казались им писаными красавцами.

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Гипноз? Но никакой гипноз не может длиться неделями и даже месяцами. Исследователь гипноза Милтон Эриксон в своих научных трудах сообщает, что продолжительность сеанса может длиться от двух минут до нескольких часов, но в среднем сеанс длится 30–50 минут. Как свидетельствуют ученые-исследователи врачебного гипноза, даже глубокое погружение в гипнотический сон длится не более 10-15 часов, и управлять человеком в это время невозможно — он просто спит.

В чем же причина "любовного наваждения"?

Жительница Кишинева Ольга К. невероятным образом потеряла прекрасную трехкомнатную квартиру в центре Кишинева. Своего "суженого", жителя одной из некогда братских республик Закавказья, она встретила… на железнодорожном вокзале, у киоска с алкоголем (!). Не раз впоследствии она кляла себя за то, что решила "продолжить банкет" после вечеринки с подругами. Но было уже поздно.

В 90-х Ольга трудилась "челночницей", возила в Кишинев дешевые товары из Турции. Затем без особого успеха вела мелкий бизнес. Казалось бы, "битая-перебитая" жизнью женщина должна разбираться в людях. Но непостижимым образом проходимец… поселился в ее квартире. Целый день валялся на диване, рассказывая о том, какая прекрасная жизнь ждет их на его родине с его связями, и какой замечательный бизнес они вместе развернут. Но нужны деньги…

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Словно лишившись способности мыслить, Ольга продала квартиру. И вот настал день отъезда. На автомобиле "жениха" они выехали за пределы Кишинева, остановились у бензоколонки. "Забыли купить кофе, дорога долгая, а мне нужно быть бодрым", — нахмурился мужчина за рулем. Ольга покорно вышла и направилась в магазин. Выбрав банку с кофе, вернулась… И не увидела ни машины, ни "жениха". Ни денег, ни квартиры. Причем даже фамилии человека, с которым прожила почти месяц, пострадавшая… не знала. Просто не пришло в голову спросить. 

"Он меня будто заколдовал", — эти слова тоже постоянно звучат в заявлениях в полицию. У пострадавших женщин будто пелена с глаз спадает. Причем, как правило, и "подруги предупреждали", и "родные предостерегали", но ничего не могло отвратить пострадавших от общения с первыми встречными мужчинами, которые внезапно стали важной частью их жизни.

Выкачивают энергию и приводят к покорности

Героиня нашего рассказа, как и многие из обманутых женщин, вспоминала о странной особенности. Любовные утехи с "принцами", подобранными буквально на дороге, не приносили радости. Наоборот, после бурной ночи любви вместо прилива сил женщины ощущали полную эмоциональную и физическую опустошенность. 

И вот еще один странный эффект — наутро женщины чувствовали вялость, странное безразличие, полное доверие и даже покорность по отношению к своим спутникам. Мужчины буквально "высасывали" жизненную энергию из представительниц слабого пола, а взамен словно "накачивали" их анестезией, подавляя умение критически мыслить и трезво оценивать происходящее.

Свадебный фотограф
© PIXABAY / PublicDomainPictures
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Случайность, субъективные впечатления? Но оказывается, речь идет о целом явлении, которое давно известно ученым. В развитых европейских странах и США серьезные научные институты провели немало исследований, которые доказали – речь идет не просто о "высасывании энергии", а о настоящем одурманивании женщин, причем главным инструментом служит секс.

Открываясь в постели, открывают дверь врагу

Психолог Кэтрин Рамсланд, профессор судебной медицины в Университете Дисейлс (Пенсильвания), которая возглавляет группу исследователей так называемого "вампиризма", отмечает, что практика подчинения, важнейшим элементом которой является секс, известна с древнейших времен.

Во время секса человек максимально раскрыт, все его защитные механизмы отключаются. И это касается не только потери самоконтроля. Корни уходят глубже, на уровень физиологии. 

Ученые все еще не представляют до конца, как действуют механизмы "обмена гормонами", насколько глубоки изменения, которые происходят в организме человека во время секса. Как меняются мышление и сознание под воздействием химических реакций, происходящих в нашем теле во время акта любви — здесь до сих пор загадок и тайн больше, чем ответов. 

Однако исследователи констатировали, — существуют люди, которые развили в себе генетически унаследованное умение подчинять представителей противоположного пола. Как правило, это происходит неосознанно. "Секс-вампир" просто пользуется тем, что дала ему природа, и извлекает из этого выгоду.

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"Секс-вампиры", которых большинство среди "жиголо", альфонсов и брачных аферистов — нередкий феномен и у нас в Молдове. Десятки уголовных дел за последние годы были заведены на мужчин, которые выманивали у своих "возлюбленных" деньги, обманывали, заставляли брать кредиты и продавать квартиры. 

Защититься от "секс-вампиров" достаточно просто. Существует множество методик защиты от психологического воздействия и гипнотического внушения. Представьте себе, что между вами и агрессором горит стена огня или стоит ледяная преграда. Скрещенные руки и ноги, символ отрицания, помогут разобраться в мыслях, которые обязательно начнут путаться.

Универсальный рецепт — "держись подальше"

Но против "секс-вампира" есть только одно действенное оружие — не позволяйте ему вступить с вами в физический контакт. Иногда хватает затяжного поцелуя, чтобы вампир начал захватывать над вами власть, и чем дольше длится сексуальное "общение", тем меньше шансов противостоять негодяю.

Работа за компьютером
© Sputnik/ Ruslan Krivobok
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Вы почувствовали, что внезапно "влюбились с первого взгляда"? Почувствовали непреодолимое желание прыгнуть в постель с мужчиной, которого впервые увидели лишь пять минут назад? Не списывайте это на алкоголь и "романтическую атмосферу". Вполне возможно, вы просто оказались в пределах досягаемости "секс-вампира". Он мгновенно почувствует в вас потенциальную жертву, и начнет опутывать своими сетями. 

Увы, единственный способ избавиться от наваждения — это не воспитывать в себе веру в чудеса и не восклицать "ах, вот он, тот, которого я искала всю жизнь". Прислушивайтесь не к эмоциям, а к здравому смыслу. Слишком  часто "принц на белом коне" в действительности оказывается "вампиром на черном козле".

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Теги:
обман, аферисты, секс, Молдова
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