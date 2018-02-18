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Президент Игорь Додон

Додон заявил, что решит проблему Татьяны Новиковой из Приднестровья

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Президент Молдовы поручил решить проблему женщины из Тирасполя, оставшейся без документов в России

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что поручил своим советникам разобраться с проблемой Татьяны Новиковой из Приднестровья, которая несколько лет назад приехала на заработки в Россию, и спустя год у нее украли все документы.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Додон заявил, что может своим указом дать ей молдавское гражданство.

Пять лет назад Татьяна Новикова 1962 года рождения приехала из Тирасполя в Санкт-Петербург. Спустя год у нее украли все документы — внутренний паспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, накопления, телефон и фотографии семьи. Все это время женщина не может ни устроится на работу, ни уехать домой, а ходит из одного ведомства в другое, чтобы получить подтверждающие ее личность документы. На данный момент единственная официальная бумага, которая у нее есть на руках, — это просроченное удостоверение личности, данное на месяц санкт-петербургским Управлением Федеральной миграционной службы.

Историю этой женщины начали обсуждать в социальных сетях. Ситуацию с проблемой Татьяны Новиковой взял под контроль президент Молдовы Игорь Додон. Об этом он написал в комментариях под появившимся постом о судьбе женщины.

В воскресенье Додон заявил Sputnik, что "дал поручение свои советникам, чтоб они разобрались".

"Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Если мы не сможем подготовить и помочь с приднестровскими документами, так как у нее есть проблемы с документами, тогда не исключаю вариант, что могу указом президента дать молдавское гражданство. Это приемлемо в особых случаях. Дадим молдавское гражданство и, думаю, решим проблему этой женщины", — сказал Додон.

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Теги:
гражданство, документы, Татьяна Новикова, Игорь Додон, Тирасполь, Молдова, Россия, Приднестровье
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