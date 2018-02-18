Праздничный переполох - в Кишиневе широко отметили Масленицу

Весна идет, весне дорогу: несмотря на снег с дождем и пронизывающий ветер, в Кишиневе отметили последний день Масленицы зажигательными песнями, танцами и, конечно, гастрономическими изысками – было очень много блинов.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Последний день Масленицы отметили в самом центре столицы Молдовы — парке имени Штефана Великого. Гулянья прошли в свойственной этому празднику манере — на "на широкую ногу", с веселыми песнями, танцами, конкурсами и, конечно, блинами — главным кулинарным символом Масленицы.

Прощеное воскресенье совпадает с последним днем масленичной (Сырной) недели, которую завершают большие народные гулянья. Торжественные мероприятия в молдавской столице начались ближе к полудню. Несмотря на пасмурную погоду и снег с дождем людей было много, а торговые лавки ломились от сувениров и угощений.

За главным гастрономическим атрибутом праздника — блинами — выстраивались огромные очереди. А какие только блины там можно было отведать — и с медом, и со сметаной, и с вареньем, и с красной рыбой, и с грибами, и, конечно, с икрой. Глаза разбегаются… Тем, кто за неделю уже успел насытиться блинчиками смогли найти угощения по душе — пирожки, плацынды, шашлыки, вареники, пряники и многое-многое другое.

© Sputnik / Miroslav Rotari Масленица

Скоморохи веселили детей, пели частушки и раздавали сласти. Очереди из молодых людей собирались перед площадками, где проходили конкурсы на выносливость — кто быстрее распилит дерево на дрова или поднимет тяжеленную гирю. Желающих испытать свои силы нашлось немало.

© Sputnik / Miroslav Rotari Масленица

Подготовились к празднику и столичные школьники, которые организовали не только выставки поделок и кулинарных блюд, но и сами водили хороводы. Весело и вкусно — это и есть девиз Масленицы. Ведь это самый настоящий гастрономический праздник в преддверии Великого поста.

Мнение гостей праздника разделились. Для кого-то Масленица — начало поста, а для других — конец зимы. Но и те и, другие сошлись в том, что этот день надо отметить широко — весело и вкусно.

В ходе торжественной части собравшихся поздравил с праздником президент Молдовы Игорь Додон.

"Хочу поздравить всех с этим очень красивым и теплым праздником. Очень важно, что мы в центре Кишинева — рядом с памятниками Штефану Великому и Александру Сергеевичу Пушкину. Желаю всем здоровья, успехов, удачи и сплоченности", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что Молдова — многонациональная страна. "Мы всегда жили в мире. Именно этим мы всегда были сильны. Молдаване, украинцы, русские, гагаузы, румыны — мы все граждане Республики Молдова. Мы должны этим гордиться", — отметил Додон.

В этот же день молдавский лидер отмечает День рождения. Глава Русской общины в Молдове Людмила Лащенова преподнесла президенту символический подарок — русскую матрешку в качестве символа дружбы и человеческих отношений.

© Sputnik / Miroslav Rotari Масленица

Директор Бюро межэтнических отношений Олег Бабенко подчеркнул, что в этом году Масленица проходит в историческом месте Кишинева.

"В течение этой недели Масленица шагала по всей стране. В более чем 50 населенных пунктах Республики Молдова, в сотнях школ проходили гулянья. Это праздник не только русского народа, не только украинцев, белорусов, но и молдавского народа", — сказал Бабенко.

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Как отметил временный поверенный в делах России в Молдове Роман Романов, во многих городах РФ сегодня тоже празднуют Масленицу.

"Это лучшее подтверждение того, что мы едины. У нас одни общие традиции, мы по одним вековым правилам воспитываем своих детей, мы верны историческим традициям своих народов, которые практически во всем совпадают. Сегодняшний праздник — лишнее тому свидетельство", — сказал Романов.

В беседе с корреспондентом Sputnik он отметил, что Масленицу отмечают и в Молдове, и на Украине, и в России, и во многих других республиках всего восточного христианского пространства.

"Этот праздник — наглядное свидетельство нашей общности, верности нашим общим традициям, которые нас объединяют. Политика может быть разной, могут быть искусственные границы, разграничивающие решения, но в любом случае мы все верны своей глубинной традиции", — добавил Романов.

В масленичных гуляньях в молдавской столице можно было встретить много иностранцев. К примеру, гости из Китая рассказали, что впечатлены традициями этого праздника, а именно гостеприимством, весельем и конечно гастрономическими изысками.