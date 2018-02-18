Президент Молдовы помог бедной семье из Криулянского района

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и вся его семья решили оказать материальную поддержку семье Захария из села Рышкова Криулянского района.

"Мы побывали в гостях у этой семьи, в которой в тяжелых условиях воспитываются девять детей в возрасте от трех до 19 лет. Дом, в котором проживает семья, находится в плачевном состоянии, потолок грозит обвалиться в любой момент, а в зимнее время вся семья живет в одной комнате, обогреваясь от импровизированной печки. Несмотря на все эти сложности, дети в семье ухожены и воспитаны", — рассказал Додон на своей официальной странице в Facebook.

По словам президента, чтобы хоть немного облегчить повседневные заботы этой большой семьи, он с родными передал им в дар газовую плиту, холодильник, телевизор, постельное белье, одежду, рюкзаки со школьными принадлежностями, продукты питания и другие необходимые вещи.

"Также, мой младший сын Никушор поделился своими игрушками, средний сын Богдан подарил свой ноутбук, а старший сын Влад — футбольный мяч. Мы решили, что до пасхальных праздников при поддержке Благотворительного фонда "Din Suflet" купим этой семье другое жилье", — заключил Додон.