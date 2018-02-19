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Автобус

Автобусы Кишинева: денег на ремонт нет, но штрафы взимают

© Sputnik/ Vladimir Polusatov
Общество
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Автобусы Кишинева: денег на ремонт нет, но штрафы взимают, причем, совершенно не с тех, кто напрямую ответственен за неисправность машин

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik, Николай Костыркин. Занимательная, но дюже двусмысленная история произошла недавно в Кишиневе.

На днях в facebook появилась небольшая видеозапись, на которой показано отвратительное состояние салона одного из кишиневских автобусов. В полу машины — дырка, прикрыта она непонятно чем, все это дребезжит и вот-вот развалится, когда автобус движется.

"Дорогие власти предержащие! Выйдите из ваших автомобилей и полюбуйтесь, как ездят наши граждане на автобусе № 46 в Гидигич из Кишинева. Грустно и ужасно! Кто позаботится о нас и о наших детях?!", — написал под этим видео пользователь соцсетей Максим Мелинти.

И вот в комментариях под этим видео спустя какое-то время появляется сообщение с официальной страницы в facebook Министерства экономики и инфраструктуры. Там черным по белому значится, что сотрудники этого ведомства, откликнувшись на сообщение в соцсетях, проверили этот автобус и выписали штраф его водителю, а теперь готовят санкции и для администрации данного маршрута.

Ранее Sputnik рассказывал о том, что работники кишиневского автобусного парка из-за отсутствия финансирования вынуждены на собственные средства ремонтировать автобусы.

"Мы делаем это за собственные средства. Покупаем какие-то материалы, заделываем дыры, меняем запчасти, чтобы автобусы хоть как-то еще могли ездить. Вот вы, если вернете нам талончик перед выходом, мы эти копейки складываем одна к другой и пускаем на такой "косметический ремонт". А теперь и талоны возвращать запрещено, — коррупция, значит! Кстати, те автобусы, что сохранились хоть ненамного лучше других, пускают по сообщениям между Кишиневом и пригородами — чтобы быть чуть больше уверенными, что они не развалятся по дороге", — рассказал один из кондукторов.

Возникает вполне логичный вопрос — зачем взимать штрафы с водителей и администраторов, если они совершенно не уполномочены решать проблему финансирования ремонта старых и закупки новых автобусов? План-то автобусному парку нужно сдавать вовремя и никак не меньше заранее оговоренного минимума. Не выведешь все автобусы, пусть и поломанные, на маршрут, — не будет плана. Не будет плана — грядет тот же штраф. И где здесь меньшее зло?!

Теги:
штраф, ремонт, автобус, Кишинев
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