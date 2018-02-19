Погодные рекорды Молдовы 19 февраля

Что говорит статистика метеорологов о рекордах в этот день, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В последний раз погодный рекорд 19 февраля обновлялся 64 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

Наблюдения ведутся уже 132-й год. Статистика показывает, что с 19 февраля уменьшается разница между рекордными минимумом и максимумом. Она составляет уже 33,4 градуса.

Самый морозный день зарегистрировали в 1954 году. Тогда 19 февраля на территории Молдовы столбик термометра опустился до —19 градусов.

За четыре года до этого, в 1950 году, день оказался самым теплым — воздух прогрелся до +14,4 градуса.