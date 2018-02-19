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Экзамен.

БАК-2018: как пройдут выпускные экзамены в Молдове

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Общество
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Министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук рассказала о нововведениях экзаменационной сессии 2018 года

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Выпускники, которым предстоит в этом году сдавать экзамены на степень бакалавра, смогут опротестовать оценки, полученные и в рамках дополнительной сессии, заявил в интервью Sputnik министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук.

"Говоря о нововведениях… Те, кто придет на дополнительную сессию, организованную в рамках экзаменов на степень бакалавра, в этом году смогут опротестовать оценки, с которыми они не согласны", — заметила Бабук.

По словам министра, подготовка к экзаменам БАК-2018 идет вовсю. Глава Минобразования отметила, что в этом году в тестах не будет допущено ошибок, как произошло в рамках экзаменов в прошлом году.

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"Уже выбраны специалисты, которые займутся составлением экзаменационных тестов на степень бакалавра. Критерии были чрезвычайно строгими, или даже жесткими. Я присутствовала на их первой встрече. Люди прекрасно знают, какие у них обязанности… Мы постараемся исключить любую возможную ошибку", — сказала чиновница.

Министр рассказала и о видеонаблюдении во время сдачи экзаменов БАК.

"Действительно существует проблема в этом направлении, — проблема восприятия. Камеры видеонаблюдения были включены в сдачу экзаменов на степень бакалавра в 2013 году, а не до того, как эта инициатива была зарегистрирована в центре по защите персональных данных и не было получено заключение от данной структуры по этому вопросу", — пояснила Бабук.

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По ее словам, это было внедрено с учетом в весьма распространенной международной практики — для обеспечения транспарентности, а также для того, чтобы избежать коррупцию.

"Мы не говорим, что это не приносит определенную долю дискомфорта для детей, для учителей. Но в случае Республики Молдова — это была необходимая мера. Надо понимать, что экзамены БАК — это очень серьезное дело", — сказала министр.

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Она добавила, что, по ее мнению, камеры видеонаблюдения подталкивают выпускников более ответственно готовиться к экзаменам.

Подробности можно узнать в полной версии интервью с министром образования, культуры и исследований Моникой Бабук, которое можно посмотреть здесь.

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Теги:
БАК-2018, экзамены, Моника Бабук, Молдова, Образование
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