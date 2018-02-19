В феврале отныне не 28 дней или Новый год переносится с 31 на 32 января

В Молдове решили изменить календарь, теперь в феврале не 28 и даже не 29 дней. Почему?

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Похоже, что в нашей стране придумали свой календарь, который отличается от общепринятого. Дело в том, что в одном из магазинов, расположенных в столичном секторе Рышкановка, покупатель обнаружил молочную продукцию, чей срок годности истекает 30 февраля.

"На мой вопрос, почему на прилавках лежит товар с несуществующей датой, консультант магазина ответил: А я тут причем?", — написала покупательница, разместившая снимок продукции в социальных сетях.

Это уже не первый подобный случай. Ранее в сети появился снимок, где срок годности хлеба истекал 32 января.

Похоже, скоро в Молдове изобретут свой календарь.

Что касается молочной продукции, то в настоящее время проблема ее качества встала довольно остро.

Ранее опубликовали расследование о том, что в отечественной молочке практически нет молока. Это вызвало волну критики и возмущений общественности. Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) республики отреагировало, начав собственные проверки. Кроме того, в НАПБ состоится встреча со всеми производителями такой продукции.