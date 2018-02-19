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Морозы до -18 по Цельсию ожидаются в Молдове: что говорят синоптики

© Sputnik/ Pavel Lisitsyn
Общество
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Молдавские метеорологи рассказали, какая погода ожидается в ближайшие семь дней: зима не собирается отступать.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Опять холодает: молдавские синоптики прогнозируют понижение температур. В ночь на следующий понедельник, 26 февраля, в республике ожидается до —18 градусов по Цельсию.

Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В ближайшие пару дней погода существенно не изменится. Небольшие отрицательные температуры, близкие в среднем к —5 градусам в ночные часы и около 0 градусов днем. Эти температуры — в пределах нормы", — сообщила Sputnik главный метеоролог Государственной гидрометеослужбы страны Светлана Шахова.

Однако к концу этой семидневки ситуация существенно изменится.

По словам метеоролога, прогнозируемые на начало следующей недели морозы, достигающие —18 градусов, для нынешней зимы не новость.

"Было и холоднее. Этой зимой на метеостанции в Бравичи температура падала до —23 ", — сказала специалист.

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Эксперт отметила, что ожидается атмосферный процесс, который приведет к формированию условий, благоприятных для прорыва арктического холода.

"Конкретно над северной половиной Европы преобладает гребень Сибирского антициклона. Затем он благополучно отступит на Восток и на Скандинавию прорвется гребень Гренландского антициклона, в системе которого начнет обрушение холодный воздух северных широт", — подчеркнула Шахова.

Она пояснила, что волна этого холода постепенно дойдет и до нашей широты.

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"На юге — над Средиземным морем — преобладает депрессия. Эта депрессия вместе с холодным гребнем Гренландского антициклона сформируют обострение фронтальной зоны, в результате которой пройдет снежок во второй половине периода, то есть 22-23 февраля и дальше", — добавила собеседница.

По ее словам, как только один из центров этой погодной  депрессии переместится на северо-восток Украины, волна холода благополучно прорвется к Молдове.

"Как только Средиземноморский циклон пройдет, откроется дорога холодному воздуху с высоких широт, ведь в атмосфере все очень быстро меняется", — заключила Шахова.

Теги:
прогноз погоды, морозы, зима, холода, синоптики, Государственная гидрометеорологическая служба, Светлана Шахова, Молдова
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