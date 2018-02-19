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У кого в Молдове стоимость ужина превышает размер минимальной пенсии

© Sputnik/ Юрий Сомов
Общество
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Еда на вес золота, или гастрономические изыски: как питаются члены официальных делегаций в Молдове?

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Правительство Молдовы увеличило затраты на обслуживание делегаций и официальных иностранных лиц, которые прибывают в Молдову с визитом.

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Согласно утвержденному кабмином документу, обед или ужин на одного человека достигает 900 леев, если речь идет о президенте или премьере.

Официальное застолье члена кабинета министров или представителя международных организаций/миссий обойдется бюджету в 700 леев на человека, а для вице-министров или генеральных секретарей — 500 леев.

К слову, согласно данным Национальной кассы социального страхования, размер минимальной пенсии по возрасту в республике на начало текущего года составлял 961 лей.
Министр финансов Молдовы Октавиан Армашу считает, что необходимость пересмотра расходов на обслуживание официальных визитеров страны вызвана увеличением цен на регламентированные услуги.

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"Проект предполагает увеличение максимального объема расходов, предназначенных для развития отношений между иностранными партнерами и формирования положительного имиджа Республики Молдова на международном уровне", — отметил Армашу.

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© Photo: из личного архива
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Фуршет для президента страны будет стоить 800 леев, коктейль — 400 леев, чай и другие напитки — 200 леев. Организация питания вне официальных застолий обойдется бюджету в 850 леев на человека в день.

Подарок, предназначенный для главы иностранного государства, не должен превышать сумму в три тысячи леев на человека и 800 леев для члена делегации. Церемония приветствия для делегации будет стоить 350 леев, а вино или шампанское при прибытии в Молдову — 40 леев на человека.

На каждый кофе-брейк предусмотрено по 110 леев на человека, если речь идет о президенте или премьере, и по 85 леев на членов правительства или международных организаций.

Предполагается, что глав иностранных государств и премьеров будут размещать в 5-звездных отелях, а остальных членов правительства/международных организаций в 4-5-звездных гостиницах. Что касается иностранных вице-министров, то их предложено заселять в отеле с четырьмя звездами.

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Теги:
официальная делегация, ужин, застолье, пенсия, расходы, еда, Молдова
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