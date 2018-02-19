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Мэрцишор

Весна идет, весне - дорогу: в Кишиневе начались продажи мэрцишоров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Весна идет: мэрцишоры на любой вкус от простых традиционных сплетенных ниток до сложных декоративных композиций уже продаются на улицах Кишинева.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Весна приближается, и об этом напоминает не только календарь, но и выстроившиеся вдоль улочек Кишинева первые торговцы мэрцишорами — весенними "талисманами", выполненными в виде двух цветков, сплетенных из красно-белых ниток.

Мэрцишор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэрцишор

Первого марта, в ознаменование национального праздника "Мэрцишор" жители нашей страны дарят друг другу эти весенние украшения. Мэрцишоры прикрепляют к одежде и носят весь месяц, а в начале апреля их вешают на фруктовое дерево и загадывают желание. Эта красивая традиция бережно хранится у нас в Молдове. Каждый год в стране организуют фестиваль "Мэрцишор", который стал визитной карточкой республики, а также другие мероприятия, посвященные этому весеннему празднику.

Мэрцишор, инфографика
© Sputnik/ Николай Кибич
Мэрцишор в Молдове - история и традиции

В основе праздника "Мэрцишор" лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды и стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые называются мэрцишорами. А само слово "мэрцишор" происходит от "мартие" — март в переводе на русский.

К слову, праздник "Мэрцишор" включен в список культурного наследия человечества под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры UNESCO. Традиции празднования Мэрцишора как и в Молдове похожи в Румынии, Болгарии и Македонии. В этих странах также принято прикреплять к одежде красно-белые бутоньерки. Правда, в Македонии этот праздник называется "Мартинки", а в Болгарии — "Мартеница".

Что касается самих весенних талисманов, то каждый год умельцы удивляют нас новыми украшениями, будто следуя тенденциям моды. Мэрцишоры можно встретить самые разные — от простых традиционных сплетенных ниток до сложных декоративных композиций. Спросом пользуются и мэрцишоры с брошами, похожими на произведения ювелирного искусства, и талисманы с использованием традиционных народных мотивов, а также с украшениями из глины. Покупают и декоративные большие мэрцишоры.

Мэрцишор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэрцишор

Подготовку к старту ярмарок мэрцишоров торговцы этими весенними "талисманами" начинают еще задолго до открытия праздничных базаров.

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Теги:
мэрцишор, торговля, Мэрцишор-2018, Молдова, Кишинев
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