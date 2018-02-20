Погодные рекорды Молдовы 20 февраля

Сразу несколько максимальных температурных показателей метеорологи регистрировали за 131-летнюю историю наблюдений.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, день 20 февраля отмечен в республике сразу тремя температурными рекордами.

Так, самый морозный день зарегистрировали в 1954 году. Тогда 20 февраля на территории Молдовы столбик термометра опустился до —28,9 градуса.

А вот рекордный максимум фиксировали дважды. В 1977 году день оказался самым теплым — воздух прогрелся до +13,3 градуса. Примечательно, что ровно такой же показатель зарегистрировали 20 февраля 2010 года.

Наблюдения ведутся уже 132-й год подряд. Таким образом, разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 20 февраля, превышает 42 градуса.