Что можно есть во второй день Великого поста

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Православные держат Великий пост — самый длинный и строгий во всем календаре постов. Он начался в понедельник, 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Суть Великого поста заключается в том, что каждая неделя имеет свой определенный духовный смысл и направленность. Пост символизирует тяжелый путь, который должен пройти каждый верующий до Пасхи. Самыми строгими считаются первая и последняя неделя Великого поста. А совсем отказаться от еды кроме Чистого понедельника, который уже прошел, придется в Великую Пятницу (6 апреля). Еще один строгий день — первая пятница Великого поста, которая допускает употребление только пшеницы с сахаром или медом.

Чтобы не запутаться в том, как правильно соблюдать пост, можно запомнить, что в понедельник, среду и пятницу стоит придерживаться сухоядения (одна из строгих степеней поста, термин в монастырском Уставе — прим.ред.). В эти дни рекомендуется пить воду и компоты, есть хлеб, а также фрукты и овощи в сыром виде. Во вторник и четверг можно есть горячую пищу, но без масла. В выходные к этому списку продуктов можно добавить постное масло.

Некоторые следуют еще более суровому рациону. В течение первого дня не едят и не пьют вовсе; на второй день пьют крещенскую или простую воду, едят просфоры, хлеб и соль; на третий день, кроме хлеба, можно выпить отвар из сухофруктов; на четвертый день снова едят хлеб и пьют воду; на пятый — варят кутью — кашу из цельных зерен пшеницы, или гороха, или риса с добавлением меда, изюма или ягод. В первые четыре дня не употребляют в пищу растительное масло, семечки, орехи и т.п. В субботу и воскресенье разрешается обычный постный рацион с растительным маслом.

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Священнослужители советуют обычным людям учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека. Пост призван очистить как тело, так и душу, поэтому воздержаться придется не только от пищи.