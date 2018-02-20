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Потерявшая документы в России женщина сможет вернуться домой

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Общество
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Драматическая история Татьяны Новиковой, которая попала в сложную житейскую ситуацию, отправившись пять лет назад из Тирасполя в Москву на заработки и потеряв там документы, близится к благополучному разрешению

ТИРАСПОЛЬ, 20 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. Ситуация с гражданкой Приднестровья и России Татьяной Новиковой, утерявшей документы будучи в Москве, постепенно разрешается, МИД Приднестровья в оперативном порядке публикует на своем официальном сайте актуальные изменения в деле.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон заявил, что решит проблему Татьяны Новиковой из Приднестровья

Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

"Татьяна Новикова обладает достаточными правовыми основаниями для восстановления утерянных документов и беспрепятственного возвращения в Приднестровье. В связи с этим гражданке Приднестровья и Российской Федерации не требуется каких-либо дополнительных документов, включая гражданство иных государств", — сообщили на сайте ведомства.

По данным пресс-службы МИДа Приднестровья, в адрес внешнеполитического ведомства в ответ на соответствующее оперативное обращение поступила информация Посольства России в РМ, подтверждающая факт наличия у гражданки Приднестровья Татьяны Новиковой гражданства Российской Федерации.

"Согласно ответу российской стороны, Консульский отдел Посольства РФ в Молдове в кратчайшие сроки готов отработать запрос органов власти России, которые уполномочены выдавать документы, удостоверяющие личность (в частности, заграничный паспорт Российской Федерации)", — отметили в сообщении пресс-службы.

После получения документов Татьяна Новикова сможет прибыть к месту постоянного жительства в Приднестровье, где ей также будет выдан новый паспорт гражданина Приднестровья.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Наряду с этим в пресс-службе МИД Приднестровья сообщают, что ведомству, наконец, удалось получить контактные данные лиц, которые оказывают содействие гражданке Приднестровья в оформлении документов непосредственно в Москве.

"В настоящее время с ними поддерживается прямая связь, проводятся соответствующие мероприятия по оформлению необходимых документов", — подчеркивают в пресс-службе.

Пять лет назад Татьяна Новикова 1962 года рождения приехала из Тирасполя в Санкт-Петербург. Спустя год у нее украли все документы — внутренний паспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, накопления, телефон и фотографии семьи. Все это время женщина не может ни устроится на работу, ни уехать домой, а ходит из одного ведомства в другое, чтобы получить подтверждающие ее личность документы. На данный момент единственная официальная бумага, которая у нее есть на руках, — это просроченное удостоверение личности, данное на месяц санкт-петербургским Управлением Федеральной миграционной службы.

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В ближайшее время Sputnik опубликует материал по информации, предоставленной МИД Приднестровья о том, какие шаги могут предпринять граждане Приднестровья в случае, если окажутся в подобной с Татьяной Новиковой трудной ситуации за границей.

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Теги:
потеря документов, МИД Приднестровья, Россия, Приднестровье, Общество
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