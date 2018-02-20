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Шахта. Архивное фото

Трагедия в Криулянах: дело о гибели шахтеров ушло в суд

© Sputnik/ Alexei Kudenko
Общество
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Тема:
Обвал шахты в Криулянском районе (7)
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Прокуроры завершили расследование и передали в судебную инстанцию материалы уголовного дела о смерти трех шахтеров из-за обрушения шахты.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Три человека оказались на скамье подсудимых по делу о гибели трех шахтеров в Пашканах. Речь идет о председателе производственного кооператива "Orizont Extragere", начальнике участка и ответственном за подземные условия работы. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре страны. 

Смерть под грудой камней: подробности трагедии в Криулянах>>> 

Сергей Лунгу
© Photo: Ramin Mazur
Эксперт: обрушение шахты в Пашканах могло произойти по двум причинам

Трагедия произошла вечером 20 ноября 2017 года недалеко от села Пашканы Криулянского района. Первоначально сообщалось, что жены трех рабочих обратились за помощью после того, как их мужья не вернулись домой после работы. Сразу же на место прибыли спасатели, которые в 4 километрах от входа в шахту обнаружили в руинах тела двух погибших мужчин. Третьего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался. 

Прокуроры завершили расследование дела о нарушении правил безопасности при проведении работ в шахте. 

Трое погибших шахтеров – жители села Мэгдэчешты Криулянского района Павел Чобану, Ион Мунтяну и Вадим Стрэистарь. Из резервного фонда правительства их семьям выделили по 50 тысяч леев.

Обнародовано видео спасательной операции на шахте в Криулянском районе>>>

В связи с их смертью в населенном пункте 23 и 24 ноября был объявлен траур.

Виновным грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Тема:
Обвал шахты в Криулянском районе (7)

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Теги:
шахтеры, гибель, суд, Генеральная прокуратура, Пашканы, Криуляны, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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