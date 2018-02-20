Хорошие новости для водителей: топливо значительно дешевеет

Обновленные данные по ценам – за топливо в ближайшие недели можно платить значительно меньше.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. C 21 февраля по 6 марта максимальные розничные цены на топливо значительно снизятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

Согласно информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 18 леев 62 банов будет стоить 17 леев 67 банов. А дизельное топливо немного подешевеет с 16 леев 48 банов до 15 леев 58 банов.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.