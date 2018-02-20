Эксперт: молдавская молочка не хуже импортной

В Молдове не утихает скандал с отечественной молочкой: как комментируют ситуацию представители отрасли, и какие продукты действительно можно покупать?

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Молдавская молочная продукция ничем не хуже импортной молочки из ЕС, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте во вторник на встрече руководства агентства продовольственной безопасности Молдовы с представителями молочных предприятий республики.

© AP Photo / Christof Stache Начнут ли в Молдове закрывать молочные предприятия

Поводом для такой встречи стал "молочный" скандал, который разгорелся в начале февраля.

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"Скандальное" молоко

По данным одной из неправительственных организаций, крупные производители молочной продукции Молдовы злоупотребляют использованием растительных жиров при изготовлении творога и других продуктов питания. Впрочем, Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы инициировало собственные проверки, и их результаты не во всех случаях совпадают с цифрами, обнародованными ранее независимыми экспертами.

Линте признала, что есть некоторые проблемы, которые существуют в секторе производства молочной продукции, однако отметила, что местный производитель зажат в тиски и решает проблемы по мере возможности. Как отметила Линте, помимо весьма тяжелого налогового бремени большая часть молдавских производителей не экспортирует свою продукцию ни в ЕС, ни в СНГ.

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"У нас есть только внутренний рынок. Теперь представьте, с какой рентабельностью надо работать, чтобы была прибыль и возможность переинвестировать доходы в ускоренном режиме для обеспечения сложного процесса производства", — сказала глава ассоциации производителей молока и молочных продуктов.

И это, по ее словам, при условии, что нужно менять оборудование в компаниях, потому что большинство предприятий устарело. Кроме того, как отметила эксперт, нужны более совершенные лаборатории.

"Тем не менее, на сегодняшний момент наша продукция не хуже, чем товары, которые поступают из Европейского союза… Да, у нас есть проблемы, но дайте нам их решить", — добавила Линте.

Хлеб и молоко — всему голова

Как заявила гендиректор одного из крупнейших предприятий по производству молока — АО "JLC" Елена Белан, хлеб и молочная продукция во всем мире остается прерогативой местных производителей, и страна должна делать все для того, чтобы их поддержать.

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Она отметила, что данное исследование вызывает много вопросов. По ее мнению, в столь короткие сроки, не изучив все досконально, говорить о результатах исследования преждевременно. Белан обратилась к руководству Национального агентства продовольственной безопасности и ассоциации производителей молока и молочных продуктов с просьбой разобраться в этом вопросе.

"Потому что это важно… Прошу агентство и министерство сельского хозяйства — всем вместе собраться и доказать, что в молочной продукции не содержатся заменители молочного жира, а продукция с заменителем выпускается согласно документам. В Молдове сейчас достаточно сырья. Молока в стране хватает", — сказала Белан.

Ее поддержали и другие производители молочной продукции, которые присутствовали на встрече.