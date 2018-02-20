19:46 20 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Сдача экзаменов

В Молдове пересдача экзаменов на степень бакалавра может стать платной

© Sputnik/ Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
135 0 0

В молдавском парламенте предложили ввести плату за повторную пересдачу экзамена на степень бакалавра.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В случае двух провалов экзаменационного тестирования на степень бакалавра, третья пересдача будет платной. Это предусматривает проект закона о внесении поправок в Кодекс образования, зарегистрированный в парламенте депутатами Народно-европейской платформы.

Авторы инициативы предлагают, чтобы размер сбора ежегодно устанавливался министерством образования, культуры и исследований.

"Проект предусматривает исключение запрета, чтобы ученик смог записаться на пересдачу столько раз, сколько потребуется для его успешной сдачи, то есть, чтобы оценки за экзамен были не ниже "5". Проект предусматривает установление сбора для тех, кто не смог пройти тестирование с двух попыток", — говорится в пояснительной части к проекту закона. 

Экзамен.
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
БАК-2018: как пройдут выпускные экзамены в Молдове

Не перейти ли всем детям Молдовы на домашнее обучение?>>>

Так, депутаты предлагают, чтобы государство давало возможность дважды бесплатно сдавать экзамен. Начиная с третьей попытки, если такая потребуется, претенденту придется платить деньги. 

Сумму будут рассчитывать, исходя из всех затрат, связанных с организацией экзамена.

Парламентарии также предложили в течение года проводить четыре экзаменационные сессии: одна — обычная и три — для пересдачи. Кроме того, предполагается, чтобы они проходили не только летом, как это делается сейчас. Даты, как сказано в инициативе, установит министерство.

По теме

Что станет с учениками, завалившими экзамен на бакалавра
В Молдове почти половина выпускников провалила экзамены
Психолог о том, к чему могут привести экзаменуемого обыски на Бакалавре
Теги:
плата, пересдача, бакалавр, экзамены, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

  • Флаг НАТО
    Лукавая Европа

    Эксперт рассказал, почему Европа лукавит, обещая НАТО плотное сотрудничество, и почему на конференции в Мюнхене было спокойнее, чем год назад.

  • Показательные учения на полигоне Дзарцем
    Ворошиловский стрелок

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил масштабные боевые учения на полигоне "Дзарцем" и рассказал о своем отношении к оружию.

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мэрцишор
Весна идет в Молдову - в Кишиневе снова продают мэрцишоры
Извержение вулкана в Индонезии
В Индонезии на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг
Выборы президента России
Как в Молдове можно выбрать президента России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться