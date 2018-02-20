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В Молдове увеличат все виды стипендий

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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Стипендии в республике планируют увеличить. С каким предложением выступило министерство?

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований предложило увеличить в стране все виды стипендий. Соответствующий проект закона во вторник вынесен на публичные обсуждения до 6 марта.

"Для материальной поддержки учащихся и студентов, чтобы мотивировать к достижениям молодых академиков, министерство предлагает индексировать на 5% размер всех типов стипендий для учащихся ПТУ, студентов всех циклов обучения, медиков-резидентов, клинических врачей-ординаторов, а также социальные стипендии, стипендии за особые заслуги и постуниверситетские", — говорится в пояснительной части к проекту закона. 

Экзамен.
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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Таким образом, на первом цикле обучения в ВУЗе будет три категории стипендии: первая – 840 леев, вторая – 715 леев и третья – 660 леев. На втором цикле обучения – единый размер 900 леев. Социальная стипендия в университетах составит 440 леев.

В среднем профессионально-техническом образовании стипендия также будет трех категорий: первая – 485 леев, вторая – 410 леев, третья – 345 леев. Для глухих и слабослышащих учащихся ПТУ будет единая стипендия – 370 леев.

На первом курсе докторантуры стипендия будет 1100 леев, на втором курсе – 1220 леев, на третьем – 1265 леев. Медики-резиденты на первом курсе будут получать 1100 леев, на втором и третьем курсе – по 1220 леев, на четвертом и пятом курсе – 1265 леев.

Врачи с опытом работы, поступившие на второй цикл, будут получать стипендию в размере должностного оклада. Для тех, кто работает над исследованием для получения звания доктор хабилитат, стипендия будет равняться средней зарплате до момента поступления на постдокторантуру, но не превышающей средний размер зарплаты в экономике.

Размер республиканской стипендии, согласно проекту закона, составит 1455 леев, президентской – 1320 леев, правительственной – 1210 леев.

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Теги:
проект закона, размер, увеличение, стипендия, министерство образования, культуры и исследований, Молдова
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