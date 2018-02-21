Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

Самая большая разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 21 февраля, составляет 42 градуса.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В последний раз температурный рекорд 21 февраля обновлялся 41 год назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

Так, самый теплый 21-й день февраля был в 1977 году. Тогда воздух прогрелся до +15,4 градуса по Цельсию.

А самый морозный день зарегистрировали в 1954 году. На территории Молдовы приборы тогда показали —26,6 градуса.

Таким образом, разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 21 февраля, составляет ровно 42 градуса.

Наблюдения ведутся с 1886 года.