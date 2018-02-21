Какие продукты можно есть в третий день Великого поста

Список допустимых во время Великого поста продуктов питания кажется весьма ограниченным, но это только на первый взгляд.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Православные верующие держат Великий пост — самый длинный во всем календаре постов. Он длится 48 дней и символизирует тяжелый путь, который должен пройти каждый верующий до Пасхи.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В третий день Великого поста разрешается хлеб, овощи, фрукты, что по монастырскому уставу называется сухоядением. В целом в течение всего поста запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — любое мясо, молоко, яйца и так далее. Придется отказаться и от фастфуда, жаренного, сдобы, пирожных, тортов и прочего. Также не рекомендуется использовать много сахара, соли и пряностей, или добавлять их в малых количествах.

Список же допустимых во время Великого поста продуктов питания кажется ограниченным, но это только на первый взгляд.

Какие продукты вообще можно употреблять в Великий пост:

хлеб черный, злаковые хлебцы;

грибы;

крупы (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная и т.д.);

овощи по сезону;

соленые и маринованные овощи, а также варенье;

бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица);

фрукты по сезону;

сухофрукты, орехи, мед;

рыба, но разрешено употреблять ее в этом году только в Вербное воскресенье (1 апреля).

С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, в пищу не употребляется растительное масло.

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Священнослужители советуют обычным людям учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.