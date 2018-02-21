Список улиц, где в среду не будет электричества

Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества предоставляемых услуг ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Публикуем список улиц, где планируются отключения электроэнергии.

Рышкановка:

— бул. Г. Виеру 13, 13/1, 17 — в период с 09:00 — 13:00

— бул. Г. Виеру 17, 19 — в период с 13:00 — 17:00

© РИА Новости, Инфографика Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии

Ботаника:

— бул. Дачия 44, подъезд 1 и 2(09:00 — 11:00), подъезд 3 и 4(11:10 — 13:30), подъезд 5 и 6 (13:45 — 17:00) — в период с 09:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Отоваска 19, 19A, 20, 27, 27A, Узинелор 19, 19A — в период с 14:00 — 17:00

— ул. Джинта Латинэ 23, 40/2F, 42/4, 42, 42/1-7, 2-6, 44, 44/1-5, 2-6 — в период с 09:00 — 12:00

— ул. Джинта Латинэ 34/4, 36/2, 36/5, 36/8, 38, 38/3, 38/5, 38/6, 40, 40/3, 40/5, 40/6, 40/8, 49 — в период с 13:00 — 17:00

— ул. Проф. Ион Думенюк 3, 6, М. Садовяну 32/4, 34/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Мирча чел Бэтрын 27/6, 29/3A, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 9999 — в период с 09:10 — 16:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.