Что делать, если вы потеряли в России паспорт

В МИД Приднестровья корреспонденту Sputnik рассказали о результатах в деле соотечественницы Татьяны Новиковой, оставшейся в Москве без паспорта, а также о том, что необходимо предпринять каждому, кто, как и женщина, потерял документы на чужбине, и каков успех разрешения подобных случаев.

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. МИД непризнанного Приднестровья сделал все возможное, чтобы гражданка Приднестровья Татьяна Новикова, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации на территории Российской Федерации, смогла восстановить документы и вернуться на родину.

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Об успехах в разрешении печального случая утери документов жительницы Тирасполя в Москве, а также о законных способах решения подобной проблемы как памятка для всех граждан региона, которые по воле судьбы окажутся в похожей с Новиковой ситуации, корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

"В течение выходных дней сотрудники МИД Приднестровья пытались связаться с лицами, оказывающими содействие Татьяне Новиковой в Москве, в том числе с автором сообщения в социальной сети Facebook, который нам так и не ответил", — рассказали в пресс-службе.

Между тем, совместно с органами внутренних дел региона уточнялись недостающие данные о личности Новиковой, и в результате уже в понедельник во взаимодействии с российскими коллегами из Посольства РФ в Молдове удалось подтвердить наличие у нее гражданства РФ.

"В настоящее время также установлен контакт с юристами, оказывающими содействие Татьяне в Москве. Инициирована процедура восстановления утерянных документов РФ, по завершению которой гражданка Приднестровья сможет вернуться к постоянному месту жительства в Тирасполе", — отмечают в ведомстве.

Как рассказали в МИД Приднестровья, никаких особых решений в ситуации с Новиковой не существует, все они установлены законодательно обусловленными нормами.

"Ведомство находится в постоянном контакте с Посольством РФ в Молдове, определен алгоритм совместных действий с Консульским отделом Посольства, вовлеченными лицами в Москве, на всех этапах координируется процесс восстановления утерянных документов, позволяющих пересекать границу – в конечном счете, именно в этом заключается решение проблемы", — подчеркивают в пресс-службе.

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Во внешнеполитическом ведомстве обращают внимание на то, что гражданам непризнанного Приднестровья в случае возникновения подобной проблемы, в первую очередь, следует обращаться в адрес Министерства иностранных дел. Вся необходимая контактная информация, в том числе телефон, адрес электронной почты ведомства, а также раздел "Онлайн-приемная" размещены на главной странице сайта http://mfa-pmr.org.

"Сотрудники профильного подразделения МИД при поступлении подобного рода обращений в обязательном порядке информируют заявителя о дальнейшем механизме решения проблемы и оказывают необходимую практическую и консультативную поддержку на всех его этапах", — поясняют в пресс-службе.

В целом же процедуры восстановления утерянных документов предусмотрены законодательством конкретных стран. Так, приднестровцам, обладающим гражданством Российской Федерации, в случае утери документов на территории РФ необходимо обращаться в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД России.

"Гражданам Молдовы и Украины, согласно установленной процедуре, следует обращаться в представительства данных стран в России. В общем случае гражданину Приднестровья, утерявшему документы на территории зарубежных стран, в первую очередь следует обращаться в МИД Приднестровья, а также в представительство страны, в которой ранее были выданы утерянные документы и обязательно оставлять контактную информацию для обратной связи", — объясняют в ведомстве.

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МИД напоминает, что с 2012 года в Москве не функционирует представительство Приднестровья, по этому вопросу ведется диалог с российской стороной.

"Вместе с тем, МИД региона обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания должного содействия гражданам в подобных вопросах, а также сопровождения процесса восстановления утерянных документов во взаимодействии с компетентными ведомствами зарубежных стран. Что касается коммуникации с российской стороной, то она оптимально отлажена и происходит в максимально оперативном режиме", — говорят в ведомстве.

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По данным пресс-службы, в течение 2016-2017 года МИД региона успешно оказал содействие в возвращении на родину шести граждан, обратившихся в адрес внешнеполитического ведомства. Как правило, отмечают в ведомстве, принципиальных сложностей в процедуре восстановления документов и возврата к месту жительства не возникает, однако в каждом конкретном случае могут появиться дополнительные обстоятельства.

Наличие приднестровского гражданства в подобного рода случаях не является фактором, осложняющим урегулирование проблемной ситуации, поскольку Конституцией Приднестровья разрешено двойное гражданство, и для выезда за рубеж граждане Приднестровья используют заграничные паспорта других стран.