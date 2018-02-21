Новые детали в деле о бизнесе на неизлечимо больных в Кишиневе

Бизнес, построенный на цинизме: прокуроры приняли решение по поводу врача, который требовал деньги у неизлечимо больного пациента.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Врач-уролог Онкологического института в Кишиневе, задержанный по подозрению во взяточничестве, должен быть отстранен на время следствия с занимаемой должности.

С таким обращением прокуроры обратились к директору медучреждения, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

По словам заявителя, месяц назад врач потребовал семь тысяч леев (примерно 400 долларов) за госпитализацию и срочное хирургическое вмешательство (операцию).

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"Прокуроры считают до разрешения этого дела и принятия окончательного решения врач должен быть отстранен от служебных обязанностей", — сообщили в НАЦ.

В обращении представителей следственных органов указано, что отстранение медика необходимо для лучшего проведения уголовного процесса. Прокуроры считают, что такая мера вызвана характером преступления, и должна быть применена в целях предотвращения совершения этим человеком последующих аналогичных поступков.

Директор Онкоинститута должна оповестить прокуратуру по борьбе с коррупцией о принятом решении.

Если вина врача-уролога будет доказана, то ему грозит тюремный срок и лишение права практиковать до 10 лет.