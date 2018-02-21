Ангелы и кресты: официально зарегистрированы флаг и герб Митрополии Молдовы

Национальная комиссия по геральдике одобрила и внесла в базы данных герб, флаг и штандарт православной церкви.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Национальная комиссия по геральдике зарегистрировала в Общем гербовнике РМ герб, флаг и штандарт Митрополии Молдовы. Как сообщает пресс-служба Митрополии, к разработке символов были привлечены теологи, историки и специалисты в области геральдики, которые трудились более трех лет.

Герб представляет собой серебристый щит с красным поясом, на котором помещена икона Рождества Христова. Композицию удерживают перекрещенные архиерейский посох и золотой крест. Щит увенчан позолоченной митрой с иконами Иисуса Христа Спасителя, Богородицы и Св. Штефана чел Маре.

Как сообщает пресс-служба Митрополии, при разработке герба дизайнер Раду Война черпал вдохновение в гербе, который использовался молдавской церковью в межвоенный период между Первой и Второй мировыми войнами.