Глава НАРЭ рассказал, изменится ли в Молдове тариф на газ

Неужели граждане Молдовы будут меньше платить за газ: руководитель агентства по регулированию в энергетике "раскрыл скобки" изменения тарифа.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Члены парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам на заседании в среду заслушали директора Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Тудора Копача. Депутаты спросили чиновника о том, когда снизится тариф на газ для конечных потребителей.

© Sputnik/ Максим Блинов Президент Молдовы рассказал, насколько должен быть понижен тариф на газ

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%. По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. Он высказал надежду, это решение будет принято в ближайшее время. После чего компания "Молдовагаз" обратилась в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов на газ.

Копач раскритиковал проведенный министерством экономики и инфраструктуры анализ и заявил, что ведомство "не учло множество факторов". Глава НАРЭ в то же время считает, что созданы предпосылки, которые позволяют снизить тариф на газ для конечных потребителей, но не сказал на сколько конкретно.

"На сколько, объявим с конкретными цифрами и расчетами. Есть предпосылки для снижения тарифа — это показывают все цифры и расчеты, но непрофессионально объявлять об этом сейчас. Но это точно не на 40 или 50%", — сказал Копач депутатам.

Тарифы должны понизить: когда в Молдове будут меньше платить по счетам>>>

Он отметил, что "ознакомился с позицией премьера Павла Филипа", но НАРЭ исполняет свой долг с холодным расчетом.