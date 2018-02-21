Один из высокопоставленных чиновников мэрии Кишинева отправлен в отставку

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду сообщила о том, что в среду отправлен в отставку глава управления "Зеленого хозяйства" Елиферий Харуца.

"Для меня неважна партия, в которой состоит часть сотрудников мэрии (примэрии) и подведомственных управлений. Меня интересует только их профессионализм. Самые профессиональные остаются. Остальные уходят", — написала Раду на своей странице в соцсети Facebook.

© Sputnik / Miroslav Rotari Разговор на повышенных тонах: спор между чиновниками мэрии Кишинева

Ранее в отставку подал глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя.

Мэрия Кишинева в середине января этого года объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций и строительства.