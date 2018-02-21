На выборы зовут приднестровские участники молодежного фестиваля Сочи

Участники приднестровской делегации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов организовали масштабную информационную кампанию, которая призвана мобилизовать молодых приднестровцев для голосования на выборах президента России.

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Приднестровья открыли информационную кампанию "Приднестровье голосует вместе с Россией. Россия в моем сердце!", призывая молодых приднестровцев с российским гражданством проявить активность и прийти на выборы президента России 18 марта. Ребята рассказали корреспонденту Sputnik о своей инициативе.

"Видим сегодняшнюю активность наших российских коллег по ХIХ Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Тоже решили не отставать. Собрались и придумали свой проект. Его суть — сплотить приднестровскую молодежь, чтобы именно молодые граждане Российской Федерации пришли на выборы 18 марта", — сказал Евгений Назаренко.

По словам другой участницы кампании — Юлии Шакула, не пойти голосовать на выборы по избранию президента России, означает тем самым проявить безразличие к судьбе не только России и Приднестровья, которое является частью русского мира на берегах Днестра, но и к своей собственной.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Приднестровье готовятся к выборам президента России

"Каждый гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Приднестровья, участвуя в выборах президента России, проявит патриотизм, ведь от их итогов зависит то, как будет развиваться наша страна в ближайшие годы, а значит и то, как будем жить мы. Демократия не только наделяет нас широким спектром прав, но и возлагает огромную ответственность", — уверена она.

Информационная кампания за необходимость голосования на президентских выборах — не первая акция приднестровских сочинцев. Как писал Sputnik, ребята в День народного единства 4 ноября 2017 года приняли участие в молодежном марше-шествии, заложили в центре Тирасполя новый сквер "Молодость", высадив около 120 деревьев.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел осенью прошлого года в городе Сочи (Россия). От Приднестровья в этом знаменитом молодежном форуме приняло участие около 100 человек.