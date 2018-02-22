Погодные рекорды Молдовы 22 февраля

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Последний температурный рекорд, датированный 22 февраля, держится уже два десятилетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.
Самым теплым было 22 февраля 1998 года. Тогда воздух прогрелся до +18,7 градуса по Цельсию.
А самый морозный день зарегистрировали в 1985 году. На территории Молдовы приборы тогда показали —18,7 градуса.
Таким образом, разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 22 февраля, составляет 37,4 градуса.
Наблюдения ведутся уже 132-й год.