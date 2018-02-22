Погодные рекорды Молдовы 22 февраля

Полная симметрия или мечта математика – в этот день рекорды одинаковы с точностью до сотых.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Последний температурный рекорд, датированный 22 февраля, держится уже два десятилетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

Самым теплым было 22 февраля 1998 года. Тогда воздух прогрелся до +18,7 градуса по Цельсию.

А самый морозный день зарегистрировали в 1985 году. На территории Молдовы приборы тогда показали —18,7 градуса.

Таким образом, разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 22 февраля, составляет 37,4 градуса.

Наблюдения ведутся уже 132-й год.