Четвертый день Великого поста: что можно есть

Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека: следует помнить, что даже разрешенными продуктами объедаться не стоит - нужно сохранять умеренность.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Идет четвертый день Великого поста — самого строго и самого продолжительного. Он начался в понедельник, 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля. Самые строгие ограничения и не только в еде действуют в начале и на последней неделе — Страстной.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Раньше верующие в первую неделю Святой Четыредесятницы пять дней совсем ничего не ели и даже пытались ограничивать себя в употреблении воды. Но сейчас священнослужители советуют обычным людям учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.

В пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, ограничивается употребление сахара, соли и специй. Воздержаться нужно и от спиртного, фастфуда, жареного, тортов и сдобы.

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Из чего же может состоять постное меню? В основном это овощи, фрукты, грибы, крупы, бобовые и орехи. Хлеб можно только черный, а также злаковые хлебцы. Разнообразить рацион можно при помощи солений — капусты, помидоров, огурцов, также можно есть моченые яблоки, фруктовое и ягодное варенье. Стоить помнить, что даже разрешенными продуктами объедаться не стоит — нужно сохранять умеренность во всем.

Чтобы не запутаться в том, как правильно соблюдать пост, нужно запомнить, что в понедельник, среду и пятницу стоит придерживаться сухоядения (одна из строгих степеней поста, термин в монастырском Уставе — прим.ред.). В эти дни рекомендуется пить воду и компоты, есть хлеб, а также фрукты и овощи в сыром виде. Во вторник и четверг можно есть горячую пищу, но без масла. В выходные к этому списку продуктов можно добавить постное масло.