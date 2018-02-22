Процесс пошел: Татьяна Новикова из Приднестровья восстанавливает документы

История "человека-невидимки" Татьяны Новиковой из Приднестровья, которая несколько лет назад отправилась на заработки в Россию, где у нее случилась личная беда, – пропажа абсолютно всех документов, близится к благополучному разрешению.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Ситуация с гражданкой России из Приднестровья Татьяной Новиковой, которая несколько лет назад отправилась на заработки в Санкт-Петербург и утратила там все документы, решается.

Пять лет назад Татьяна Новикова 1962 года рождения приехала из Тирасполя в северную столицу России. Спустя год у нее украли все документы: внутренний паспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, накопленную сумму денег, телефон и фотографии семьи.

Ей посоветовали решать вопрос с восстановлением документов в Москве, куда она с горем пополам без документов и денег добралась. Все это время женщина не может ни устроиться на работу, ни уехать домой, а ходит из одного ведомства в другое, чтобы получить подтверждающие ее личность документы. На данный момент единственная официальная бумага, которая у нее есть на руках, — это просроченное удостоверение личности, данное на месяц Управлением федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу.

Что делать, если вы потеряли в России паспорт

Эту историю "человека-невидимки" рассказала москвичка Наталья Чевалкова. Она не прошла мимо замерзающей Татьяны. Выслушав проблему, в которой оказалась женщина, девушка не осталась равнодушной — ее рассказ узнали тысячи пользователей социальных сетей, которые сразу стали предлагать помощь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон заявил, что решит проблему Татьяны Новиковой из Приднестровья

Рассказ о тяжелом положении Новикой получил тысячи перепостов и лайков. На эту публикацию отреагировали и высокопоставленные лица. А Наталья не смогла оставить человека, попавшего в беду, и позвала к себе домой, где Татьяна находится до сих пор.

"Последние дни были настолько интенсивными, что в одном тексте их точно не описать. Сообщу просто краткий статус по нашей ситуации. Я приобрела много новых компетенций, знаний и друзей. До сих пор поражаюсь сколько прекрасных, отзывчивых и добрых людей вокруг", написала Чевалкова на своей странице в сети Facebook.

Она поблагодарила за поддержку всех, кто помогает им в разрешении этой проблемы.

"На данный момент Татьяна занимается восстановлением документов, процесс пошел", — сообщила Чевалкова.

Драматическая история Татьяны Новиковой, которая попала в сложную ситуацию, отправившись пять лет назад из Тирасполя искать работу в России, но осталась там без документов, близится к благополучному разрешению. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в оперативном порядке публикует на своем официальном сайте актуальные изменения в деле.