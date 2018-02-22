Либералка Зотя-Дурня получила жесткое замечание от спикера парламента

Депутат парламента Молдовы от либеральной фракции Алина Зотя-Дурня решила попробовать вывести из себя председателя парламента, но сама того не подозревая, подставила своего лидера - Михая Гимпу.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду поставил точку в попытке одного из депутатов от фракции Либеральной партии превратить заседание высшего законодательного органа страны в базар.

© Sputnik / Miroslav Rotari Алина Зотя стала еще и Дурней

Либералка Алина Зотя-Дурня попыталась вывести из себя Канду, попросив его объяснить решение спилить часть деревьев на территории, прилегающей к зданию парламента с задней стороны.

Канду отметил, что были опилены ветки, а некоторые деревья засохли и их пришлось срубить. По его словам, принято решение высадить перед зданием парламента новые деревья. Во время его ответа Зотя-Дурня вставляла свои реплики и пыталась перебить спикера.

"Уважаемая госпожа Зотя, есть регламент парламента, который предполагает дисциплину и порядок. Если мы будем более дисциплинированы, то мы будем более эффективны, транспарентны и полезны", — парировал Канду.

Он сделал либералке строгое замечание, обратив ее внимание на то, что бесполезно обсуждать повторно этот вопрос в парламенте. Данная тема, как подчеркнул Канду, оговаривалась на заседании постоянного бюро парламента, на котором отсутствовал представитель либералов — лидер ЛП Михай Гимпу. Спикер парламента также подчеркнул на пленарном заседании, что глава либералов зачастил прогуливать постоянное бюро.

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Канду призвал членов либеральной фракции стать более дисциплинированными.