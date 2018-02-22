Gucci взял модель из Молдовы на свой показ в Милан

Молдавская модель стала одной из участниц модного показа Gucci, прошедшего в Милане. Sputnik узнал, как девушка начала сотрудничать с брендом.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Жительница Кишинева Екатерина Грамма стала одной из моделей, продемонстрировавших зрителям в Милане коллекцию всемирно известного бренда Gucci.

Показ Gucci прошел в официальном шоуруме бренда и стал для уроженки Дондюшан первым в рамках сотрудничества с Gucci.

Все произошло достаточно быстро и неожиданно. Осенью прошлого года Екатерина приняла участие в фотосессии. Один из снимков в декабре 2017 года увидел директор лучшего модельного агентства Румынии Attitude Models и пригласил девушку сотрудничать. Он же показал модель кастинг-директору Gucci, который пригласил ее на свой показ в Милан.

В Италии Катя подписала эксклюзивный контракт с Gucci на этот сезон и 22 февраля дебютировала в показе бренда.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле сравнил шоу с хирургическим кабинетом. Модели держали в руках вместо сумочек и других аксессуаров муляжи в виде своих же голов.

Необычным для такого действия было и музыкальное сопровождение. В зале звучала средневековая католическая секвенция Stabat Mater. Первая часть текста повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа; вторая — молитва грешника к Богородице, заканчивающаяся просьбой о даровании ему спасительного рая.

Что касается Екатерины, то сейчас девушка отправилась в Париж на новые кастинги.