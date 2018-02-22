Весна отменяется: синоптики обещают крепкие морозы в Молдове

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Зима не спешит отдавать свои права — первый день весны в Молдове ожидается морозным. Согласно прогнозам Государственной гидрометеослужбы страны, 1 марта столбики термометров могут опуститься в ночные часы до —18 градусов по Цельсию, а днем температурный минимум составит до —10 градусов. Осадков не предвидится.

© Photo: Личный архив Светланы Шаховой Шахова: на Молдову надвигается арктический холод

Холодать начнет уже с этой субботы. Днем температура воздуха опустится до —1..-4 в среднем по стране. В ночь на воскресенье ожидается уже —6..-10, а днем — от —6 до —9. На выходные синоптики обещают небольшой снег.

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Пик морозов придется на понедельник. На севере республики ночью прогнозируется —16..-19, в центральной части — от —11 до —15, а на юге — от —10 до —14. Днем средняя температура воздуха составит —6..-9. Со вторника в ночные часы будет уже не так холодно — в среднем —9..-12, а днем от —6 до —9. По всей стране возможен небольшой снег. Такая же погода ожидается и в последний день календарной зимы. А в четверг, 1 марта, ночью опять ударят крепкие морозы. Днем средняя температура воздуха составит —6..-9.