Правительство рассказало, что произойдет с удостоверениями ветеранов

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду приняло решение о создании комиссии по обеспечению смены и выдачи удостоверений ветеранам войн.

"В настоящее время на учете в Министерстве обороны есть около 40 тысяч ветеранов. Планируется проводить замену удостоверений постепенно и завершить все в 2020 году. На замену документов понадобится миллион 400 тысяч леев", — сказал представлявший законопроект министр обороны Еуджен Стурза.

© Sputnik/ Rodion Proca Правительство увеличило размер пособий в Молдове

Замена ветеранских удостоверений начнется с 1 апреля 2018 года. В течение этого и 2019 года планируют заменить по 15 тысяч удостоверений ежегодно, а в 2020-м – десять тысяч. До 31 декабря 2020 года действительными будут ветеранские удостоверения обоих типов, а с 1 января 2021-го – только документ нового образца.

Удостоверения изготовит Агентство публичных услуг. Оно будет цветным, пластиковым и бессрочным. Размер — 54,0мм x 85,6мм.

Для ветеранов Второй мировой войны удостоверения будут серии "А", для ветеранов-афганцев – серии "В", для ветеранов конфликта на Днестре – серии "С", серии "ВС" – для участников конфликтов в Афганистане и на Днестре, серии "D" – для ветеранов боевых действий на территории других стран и близких родственников ветеранов.