Правительство изменило сроки действия меры пресечения

На предварительном этапе расследования судебный контроль больше не будет действовать бессрочно.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Члены правительства одобрили внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс страны. Таким образом, освобождение подозреваемого под судебный контроль будет ограничено 60 днями.

Что скрывается за решением Конституционного суда>>>

"Временное освобождение под судебный контроль может быть предоставлено судьей по уголовному преследованию или судебной инстанцией на срок, не превышающий 60 дней. Оно сопровождается возложением одной или несколькими обязанностями, указанными в части 3", — так будет в обновленной версии звучать первая часть статьи 191.

Как сказано в документе, необходимость продления предварительной меры рассматривают периодически, но не реже, чем раз в 60 дней.

"В случае незначительных преступлений и преступлений средней тяжести максимальный срок судебного контроля не может превышать 12 месяцев. Для тяжких преступлений максимальный срок предварительной меры – не более 24 месяцев", — пояснил министр юстиции Александру Тэнасе, представлявший проект закона.

Как уточнил министр, изменения внесли по рекомендации Конституционного суда.

В феврале 2016 года КС Молдовы разъяснил, что предварительный арест может быть применен на период, не превышающий 12 месяцев, который включает как этап уголовного расследования, так и судебный этап до вынесения решения.