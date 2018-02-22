Кабмин Молдовы утвердил важные изменения для водителей

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Члены кабинета министров Молдовы решили аннулировать положение Кодекса о правонарушениях республики, которое предполагает снятие номерных знаков за неправильно припаркованный автомобиль.

Как считают авторы инициативы, таким образом, удастся преодолеть трудности, с которыми сталкиваются автовладельцы в случае, когда с их машин снимают номерные знаки.

"Проект предполагает аннулирование п. 7 ст. 439 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, согласно которому патрульные полицейские снимают номерные знаки с неправильно припаркованных автомобилей, и они возвращаются владельцу только после составления протокола", — отметили в правительстве.

© AFP 2018/ FADEL SENNA Хорошие новости для водителей: топливо значительно дешевеет

По мнению авторов законопроекта, учитывая, что у Национального инспектората по патрулированию есть эффективный механизм для санкционирования водителей-нарушителей, которые неправильно паркуют автомобили, снятие номерных знаков уже не является необходимой мерой.

Полезная информация для молдавских водителей: что нужно знать>>>

Согласно местному законодательству, в качестве наказания за парковку или остановку в неположенном месте предусмотрен штраф в 5-10 условных единиц (до 500 леев) с применением двух штрафных очков.

В Молдове пьяных водителей могут обязать работать в морге>>>