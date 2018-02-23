Погодные рекорды Молдовы 23 февраля

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Всего два года назад в Молдове 23 февраля был установлен температурный максимум. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.
В 2016 году в День защитника отечества воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.
Самый холодный 23-й день февраля был в 1956 году. Тогда приборы зарегистрировали —17,4 градуса.
Так, разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 23 февраля, составляет 34,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.