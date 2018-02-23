Погодные рекорды Молдовы 23 февраля

Температурные максимум и минимум в Молдове отмечены с разницей в шесть десятилетий.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Всего два года назад в Молдове 23 февраля был установлен температурный максимум. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

В 2016 году в День защитника отечества воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.

Самый холодный 23-й день февраля был в 1956 году. Тогда приборы зарегистрировали —17,4 градуса.

Так, разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 23 февраля, составляет 34,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.