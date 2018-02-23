Что можно есть в пятый день Великого поста

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Согласно монастырскому Уставу в пятый день Великого поста можно употреблять в пищу хлеб, овощи, фрукты, соблюдая таким образом сухоядение.

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Однако не всякий хлеб может быть включен в постное меню. Можно только черный хлеб, а также злаковые хлебцы. Что касается овощей и фруктов, то здесь есть несколько версий. Наиболее строгая предполагает, исключительно сырые или сушеные овощи и фрукты (в том числе мороженные, которые надо обдать кипятком, а не варить). Разрешено также употребление квашеных, соленых и маринованных овощей и грибов, если при их приготовлении не использовалось масло. В почете также орехи и мед. Горячие напитки: чай, кофе, отвары и компоты — под запретом. Пить можно только соки и воду.

Менее строгая версия — вареную, тушеную еду — нельзя, а вот печеные овощи — можно. А в остальном, все так же, как и в первой версии. Разрешены овощи (сырые и квашеные), фрукты и сухофрукты, хлеб, мед, орехи.

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Стоить помнить, что даже разрешенными продуктами объедаться не стоит — нужно сохранять умеренность во всем. Священнослужители советуют обычным людям учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.

В пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, ограничивается употребление сахара, соли и специй. Воздержаться нужно и от спиртного, фастфуда, жареного, тортов и сдобы.

Великий пост — самый строгий и самый продолжительного. Он начался в понедельник, 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля. Самые строгие ограничения и не только в еде действуют в начале и на последней неделе — Страстной.