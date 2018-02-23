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Пробки в Кишиневе

Кишинев "парализовали" гигантские пробки - как объехать

© Sputnik/ Николай Костыркин
Общество
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19810

В столице из-за ремонтных работ, которые ведутся на перекрестке улиц Бэнулеску Бодони и Штефан чел Маре, образовались автомобильные заторы

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Пятничное утро не предвещало гигантских заторов в Кишиневе. Однако это произошло. Тот путь, который жители столицы  проезжали по утрам обычно за 15-20 минут, оказался значительно больше по времени. И причина — это совсем не стихийное бедствие, не сложные погодные условия, а…  ремонтные работы, которые ведутся на перекрестке улиц Бэнулеску Бодони и Штефан чел Маре.

​Служба Infotrafic отмечает, что в это утро затруднено движение на следующих участках:

Центр:

Штефан чел Маре пересечение с ул. Измаил;
Чуфля, в направлении бл. Дачия;
Г. Асаки, до ул. Пан Халиппа;
Букурешть, в направлении В. Александри;
Бэнулеску Бодони, от ул. Александру чел Бун до бл. Штефан чел Маре;

Боюканы:
Лупу, по направлению к ул. К. Стере;
Витязул в направлении бл. Штефана чел Маре;

Ботаника:
Христо Ботев, в направлении бл. Дачия;
Дачия (виадук), в направлении перекрестка Букурешть — Чуфля

Рышкановка:
Киевская — ул. А.Руссо — Московский проспект;
Орхеюлуй, перекресток с ул. Студенцилор, въезд в город.

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Теги:
столица, пробки, Кишинев, Общество
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