Кишинев "парализовали" гигантские пробки - как объехать

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Пятничное утро не предвещало гигантских заторов в Кишиневе. Однако это произошло. Тот путь, который жители столицы проезжали по утрам обычно за 15-20 минут, оказался значительно больше по времени. И причина — это совсем не стихийное бедствие, не сложные погодные условия, а… ремонтные работы, которые ведутся на перекрестке улиц Бэнулеску Бодони и Штефан чел Маре.
Фото: InfoTrafic pic.twitter.com/dB1x51RNhK— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 23 февраля 2018 г.
Служба Infotrafic отмечает, что в это утро затруднено движение на следующих участках:
А вот карта города и участки, где затруднено движение. pic.twitter.com/pSNow9deU8— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 23 февраля 2018 г.
Центр:
Штефан чел Маре пересечение с ул. Измаил;
Чуфля, в направлении бл. Дачия;
Г. Асаки, до ул. Пан Халиппа;
Букурешть, в направлении В. Александри;
Бэнулеску Бодони, от ул. Александру чел Бун до бл. Штефан чел Маре;
Что же сегодня происходит? pic.twitter.com/Nya8JkdGxm— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 23 февраля 2018 г.
Боюканы:
Лупу, по направлению к ул. К. Стере;
Витязул в направлении бл. Штефана чел Маре;
Машины стоят в пробках pic.twitter.com/qxXGmaDlIY— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 23 февраля 2018 г.
Ботаника:
Христо Ботев, в направлении бл. Дачия;
Дачия (виадук), в направлении перекрестка Букурешть — Чуфля
Кишинев. Пробки. pic.twitter.com/SOKmave2L1— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 23 февраля 2018 г.
Рышкановка:
Киевская — ул. А.Руссо — Московский проспект;
Орхеюлуй, перекресток с ул. Студенцилор, въезд в город.