Кишинев "парализовали" гигантские пробки - как объехать

В столице из-за ремонтных работ, которые ведутся на перекрестке улиц Бэнулеску Бодони и Штефан чел Маре, образовались автомобильные заторы

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Пятничное утро не предвещало гигантских заторов в Кишиневе. Однако это произошло. Тот путь, который жители столицы проезжали по утрам обычно за 15-20 минут, оказался значительно больше по времени. И причина — это совсем не стихийное бедствие, не сложные погодные условия, а… ремонтные работы, которые ведутся на перекрестке улиц Бэнулеску Бодони и Штефан чел Маре.

​Служба Infotrafic отмечает, что в это утро затруднено движение на следующих участках:

А вот карта города и участки, где затруднено движение. pic.twitter.com/pSNow9deU8 — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 23 февраля 2018 г.

Центр:

Штефан чел Маре пересечение с ул. Измаил;

Чуфля, в направлении бл. Дачия;

Г. Асаки, до ул. Пан Халиппа;

Букурешть, в направлении В. Александри;

Бэнулеску Бодони, от ул. Александру чел Бун до бл. Штефан чел Маре;

Боюканы:

Лупу, по направлению к ул. К. Стере;

Витязул в направлении бл. Штефана чел Маре;

Ботаника:

Христо Ботев, в направлении бл. Дачия;

Дачия (виадук), в направлении перекрестка Букурешть — Чуфля

Рышкановка:

Киевская — ул. А.Руссо — Московский проспект;

Орхеюлуй, перекресток с ул. Студенцилор, въезд в город.