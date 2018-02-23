Президент Молдовы поздравил граждан с 23 февраля

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества. Поздравительное сообщение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня, 23 февраля, в Советском Союзе праздновался День Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник всех, кто служил в армии большой страны, в том числе наших родителей, дедов, прадедов, родственников, знакомых, соседей. Многие и сегодня празднуют День защитника Отечества. Сердечно поздравляю всех настоящих мужчин, которые отдали долг своей Родине и, я верю, смогут в любой момент встать за защиту своей страны", — написал Додон.

Глава государства отметил, что "за особые заслуги в области обороны и государственной безопасности, значительный вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения подписал указ о награждении группы ветеранов вооруженных сил".

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Кроме того, президент сообщил, что 24 февраля во Дворце Республики пройдет праздничный концерт. На него приглашены ветераны Великой Отечественной войны, члены Союза офицеров Молдовы и ветераны военной операции в Афганистане.

Специальными гостями мероприятия станут заслуженный артист Российской Федерации Александр Маршал и ансамбль "Голубые береты". Начнется концерт в 14.00.

Также поздравили с 23 февраля и депутаты парламента на заседании высшего законодательного органа.

"Поздравляем всех, кто отмечает этот праздник", — сказал спикер Андриан Канду.